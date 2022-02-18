Председатель Федерации воднолыжного спорта Карелии пообещал, что создание площадки для занятий сапбордингом на Ключевском карьере в Петрозаводске не потребует стационарных сооружений и ограждений.

«Никаких капитальных строений по действующему законодательству мы строить не можем, да и не собираемся, Этого нам никто не даст, и ограждать эту территорию забором никто не может», – так ответил председатель Федерации воднолыжного спорта Карелии Александр Николаевский на вопрос одного из горожан, останется ли свободным доступ на Ключевской карьер в случае размещения в нем площадки для занятий сапбордингом.

Проект создания площадки обсуждался 21 февраля на очередном планерном совещании в мэрии карельской столицы.

«Это – рекреационная зона для всех горожан, и нет такого, чтобы где-то тут будет спортивный объект, на котором станут заниматься десять спортсменов», – заверил собравшихся Николаевский.

Читайте подробнее в статье «Девочка с веслом как символ Ключевского карьера».