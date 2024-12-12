«Ограждение сдуло ветром…»: жители отдаленного района Петрозаводска бьют тревогу в связи с опасным ремонтом

В Соломенном начавшийся до зимы ремонт тротуара никак не закончат.
Жители Соломенного и возмущаются, и тревожатся из-за незавершенного ремонта тротуарной плитки.
«Когда уже доделают все?!» — написали взволнованные подписчики паблика «ТОС СОЛОМЕННОЕ» и выложили там фото опасного участка.
«Начали еще до зимы и не могут закончить», — уточнили горожане статус ремонтных работ.
Вчера женщина едва не провалилась, рассказали местные жители. «Одной ногой там была», — отметили они.
«Тут же дети ходят, вечером вообще не видно ничего», — рассказали авторы публикации.
Ограждение сдуло ветром, оно ничем не помогает, также сообщили в сети.
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