«Ограждение сдуло ветром…»: жители отдаленного района Петрозаводска бьют тревогу в связи с опасным ремонтом

В Соломенном начавшийся до зимы ремонт тротуара никак не закончат.

Жители Соломенного и возмущаются, и тревожатся из-за незавершенного ремонта тротуарной плитки.

«Когда уже доделают все?!» — написали взволнованные подписчики паблика «ТОС СОЛОМЕННОЕ» и выложили там фото опасного участка.

«Начали еще до зимы и не могут закончить», — уточнили горожане статус ремонтных работ.

Вчера женщина едва не провалилась, рассказали местные жители. «Одной ногой там была», — отметили они.

«Тут же дети ходят, вечером вообще не видно ничего», — рассказали авторы публикации.

Ограждение сдуло ветром, оно ничем не помогает, также сообщили в сети.