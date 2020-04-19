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Ограждение у железнодорожных путей у вокзала в Петрозаводске снова сломали (ФОТО)

Новости. Общество
10:16, 20 Апреля 2020
фото: © паблик "Красивый Петрозаводск"
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Забор, которым на улице Фрунзе перегородили подход к железной дороге, в очередной раз сломали.

Жители Петрозаводска, оставшись без подземного перехода на улице Фрунзе, вынуждены ходить по железнодорожным путям. Об этом пишут в паблике "Красивый Петрозаводск".

"Забор через ж/д переход на ул. Фрунзе снова сломан. Подземный переход закрыт на ремонт, людям предлагают пользоваться переходом на вокзале, который тоже на ремонте, поэтому людям приходится пробираться через грязь и пути", - возмущаются в паблике, опубликовав фото нынешнего состояния ограждения.

Ранее установленный железной дорогой забор у путей на Фрунзе был сломан в декабре прошлого года.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
сергей
2020-04-20 11:33:59
А где депутат от перевалки????? может он или она что нибуть сделает
Гость
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