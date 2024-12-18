Ограждение установят вокруг школы в Пяозеро после вмешательства прокуратуры

Конструкция обеспечит безопасность учеников.

Лоухский районный суд удовлетворил иск прокурора с требованием обеспечить ограждение школы в поселке Пяозерский. Об этом сообщили в паблике Заксобрания Карелии, ссылаясь на слова зампредседателя парламентского Комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии Андрея Монастыршина.

Как сообщил парламентарий, районная администрация в течение трех месяцев утвердит бюджет Лоухского района на 2025 год. И после того, как получат деньги, в течение шести месяцев должны сделать ограждение вокруг школы.