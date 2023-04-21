«Огромная дыра в душе»: как в Карелии помогают справиться с наркоманией

В понедельник, 26 июня, весь мир будет отмечать международный день борьбы с наркоманией.

Важнейшее значение в этой борьбе по всему миру имеет сообщество «Анонимные Наркоманы» (АН). Объединение людей, связанных девизом «выздоравливающие зависимые».



Начавшееся в 1953 году движение сейчас является крупнейшим среди сообществ подобного типа в мире. Оно еженедельно проводит более 70 тысяч собраний в 144 странах мира на 80 языках.



В Карелии АН также работают, ежедневно помогая десяткам людей не сорваться, искать и находить себя, свой смысл жить.



«Столице на Онего» АН подарили две истории, мужскую и женскую. Какие именно - читайте в нашем материале.