Огромная ледяная тарелка появилась на реке в Карелии (ФОТО)

Известный фотограф Илья Тимин запечатлел необычный арт-объект на реке Олонка.

Петрозаводский фотограф Илья Тимин выложил на своей странице в соцсети фото, демонстрирующие «удивительную геометрию карельской природы». Снимки были сделаны в Олонецком районе, где Тимин вместе с попутчиками мельком в окошко автомобиля заметил необычную огромную ледяную тарелку в реке Олонка.

«Вечером мы решили остановиться и разглядеть это НЛО поближе. Чудеса мировой природы: мороз, река, течение воды - и готов необычный природный арт-объект», - пишет Илья Тимин.

Ранее фотограф Илья Тимин запечатлел в Суоярвском районе удивительное по красоте северное сияние.