Огромная лужа в райцентре Карелии преградила детям путь к знаниям

В Беломорске из-за огромной лужи дети, рискуя жизнью, вынуждены ходить по проезжей части, чтобы добраться до школы.

В газете «Беломорская трибуна» сообщается, что 1 сентября дети вынуждены были идти в школу по проезжей части, потому что на дороге перед пешеходным переходом образовалась огромная лужа.

Лужа, по словам беломорчан, после дождей образовывалась на этом участке дороги регулярно и доставляла массу неудобств. Но недавно был выполнен ремонт дороги, и все надеялись, что проблемы с переходом больше не будет, а она осталась и вновь мешает школьникам, заставляя, рискуя жизнью, ходить по проезжей части.

«По дороге к школе нас ждал неприятный сюрприз: пешеходный переход залит водой, к школе не пройти, разве что в резиновых сапогах. Но так как на 1 сентября всем хочется быть красивыми и нарядными, таких везунчиков среди толпы детей и родителей, прыгающих возле лужи, не оказалось. Под проливным дождем, я со своим ребенком, а следом за нами вся толпа, которая скопилась у пешеходного перехода, пошли в обход, шагая, как на парад, по дороге. Следом тянулись еще и еще дети с родителями по проезжей части», — цитирует беломорская газета слова одной из родительниц школьника.

По словам жительницы Беломорска, пешеходный переход затапливало и раньше.

«Положили новый асфальт, проблема осталась. Так и будем перепрыгивать эту лужу, садясь чуть ли не на шпагат, или идти в обход по проезжей части?» — написала женщину.