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Огромная очередь больных с признаками ОРВИ выстроилась на морозе у поликлиники в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Общество
12:34, 27 Января 2022
фото: © кадры из видео

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В поликлинике №1 больные с признаками ОРВИ, чтобы попасть на прием к врачу, вынуждены стоять в очереди на морозе.

В редакцию «Столицы на Онего» обратилась женщина, которая прислала видео, где запечатлела, как у поликлиники № 1 на Лесном проспекте огромное количество больных людей с признаками ОРВИ выстроились в очереди на морозе.

«У входа в „красную зону“ 16 человек стоят на улице в очереди на морозе -13 градусов, а в помещении все занято, 20 человек сидят в коридоре. И никто никаких мер не принимает», — возмущена автор видео.

Также горожанка сообщила, что сама она пришла на прием в 11 утра и уже ждет на улице 45 минут, но так и не попала в помещение.

«Администрация поликлиники за два часа звонков в приемную главного врача, начмеду. Так никто и не вышел к людям, чтобы пояснить ситуацию. На звонки отвечал только секретарь. Может быть, никого из администрации не было на работе?!» — возмущена женщина.

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Комментарии

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Нонсенс
2022-01-27 12:55:59
Такое на программе "соловьиный помёт" или у "скамейкиных" не покажут!
Кому сказать спасибо за ЭТО, все знают,но ...
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