Огромная очередь за святой водой образовалась у храма в Петрозаводске (ФОТО)

В столице Карелии горожане отправились в храмы за святой водой: сегодня православные отмечают праздник Крещения.

В Петрозаводске на Древлянке рядом с Храмом Святого великомученика Пантелеимона образовалась значительная очередь горожан. Люди стоят за святой водой. Об этом информирует корреспондент «Столицы на Онего». Горожане пришли к храму в том числе с канистрами. Очередь продолжается за забором храма.

Сегодня, 19 января, православные христиане отмечают праздник Крещения Господнего, или Богоявления. День связан с крещением Иоанном Предтечей Иисуса Христа в реке Иордан. Освящение воды — одна из главных традиций праздника.