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Огромная очередь за святой водой образовалась у храма в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
10:18, 19 Января 2022
фото: Ирина Меркова / Столица на Онего

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В столице Карелии горожане отправились в храмы за святой водой: сегодня православные отмечают праздник Крещения.

В Петрозаводске на Древлянке рядом с Храмом Святого великомученика Пантелеимона образовалась значительная очередь горожан. Люди стоят за святой водой. Об этом информирует корреспондент «Столицы на Онего». Горожане пришли к храму в том числе с канистрами. Очередь продолжается за забором храма.

 

Сегодня, 19 января, православные христиане отмечают праздник Крещения Господнего, или Богоявления. День связан с крещением Иоанном Предтечей Иисуса Христа в реке Иордан. Освящение воды — одна из главных традиций праздника. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
paramparam
2022-01-19 12:44:16
Дикие.
тетка
2022-01-19 12:41:43
Какая дремучесть, это в XXI веке.
Лапша на уши
2022-01-19 12:04:48
Массовое распространение Ковида в действии!?! Идиотизм,не иначе!?
Саныч
2022-01-19 12:40:09
Лапша на уши, сегодня у КОВИДа выходной)
Leopol'd
2022-01-19 10:42:39
Не верят прихожане слову божьему и словам своих проповедников. А те говорили, что ВСЯ вода сегодня святая. Во всех источниках. И не надо бежать к церкви, чтобы поймать там всё ту же водовозку "водоканала", что приезжает к ним во дворы.
Беня
2022-01-19 12:39:36
Leopol'd, есть православные, а есть православнутые, отличаются друг от друга как мухи от котлет.
Вы, дорогой друг, ближе ко вторым. Я даже вопрос задам, а где (ни "какая", а "где") разница между святой водой и обыкновенной? Если вы знаете правильный ответ, то вы знаете и его следствие - лично для вас вся вода обычная :) как и для православнутых "йогов":)
Горожанин
2022-01-19 12:36:42
Leopol'd, а вода, прошедшая через фильтр "Аквафор", остается святой?
1677
2022-01-19 12:18:49
Leopol'd, истину глаголишь, друг мой
кир
2022-01-19 11:07:49
Leopol'd, верно.
Offff
2022-01-19 10:31:29
Здравствуй ковид. ...
Изя
2022-01-19 11:23:47
Offff, попы помогают , чем могут )))
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