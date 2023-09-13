Огромная пробка образовалась в Карелии из-за ДТП на извилистой дороге

Соцсети сообщают о заторе в Лахденпохском районе на федеральной трассе.
В Лахденпохском районе Карелии на федеральной трассе «Кола» образовалась большая автомобильная пробка. Об этом сообщили в паблике «ЛахденпохьЯ — НАВСЕГДА!».
По словам очевидцев, затор образовался недалеко от поселка Мийнала. Причиной стала авария, в которой участвовали большегруз и легковой автомобиль.
Положение осложняется тем, что в Сортавальском районе произошла еще одна авария, и ГИБДД работает на ней.
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