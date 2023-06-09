Огромная пробка выстроилась на въезде в Петрозаводск из-за ремонта моста (ВИДЕО)

Возвращавшиеся после длинных выходных автомобилисты собрали огромную пробку на въезде в Петрозаводск.

Вечером, 12 июня, любители отдыха на природе собрались в длинную очередь на въезде в карельскую столицу в районе Шуи. Причина - ремонт моста через одноименную реку.



На время ремонтных работ на этом участке федеральной автодороги «Кола» действует реверсивное движение.



Видео опубликовано в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии». Похожие ролики появились в другом популярном автомобильном сообществе, «ДТП Петрозаводска и Карелии».