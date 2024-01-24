Огромная волчья стая рыщет по соседству с Карелией

Сразу 14 волков попали в объектив камеры, установленной в Ленобласти.

По информации портала 47news.ru, 25 января видеоловушка в Кингисеппском районе засняла стаю из 14 волков.



«Стая у волков состоит, в основном, из родственников, хотя в суровые снежные зимы — как в этом году — к ним могут присоединяться и одиночные пришлые волки. В тяжелые времена хищники понимают: чтобы выжить, надо объединяться», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для Ленинградской области это очень большое количество волков. Всего в регионе обитает около 500 особей. Сейчас у них в самом разгаре гон, искать себе пару они будут до начала весны.



Напомним, ранее в Минприроды Карелии подвели итоги добычи волков в 2023 году.



Всего за год убито 217 серых хищников. В министерстве отметили, что по сравнению с предыдущими годами, когда в республике добывали менее 200 волков, в 2023 году охотники сработали более эффективно.