Огромная живая трещина рассекла лед на Онежском озере в Карелии

Любителей зимней рыбалки предупредили об опасности.

Известный карельский фотограф и путешественник Илья Тимин на своей странице в соцсети поделился тревожной информацией о ледовой обстановке на Онежском озере.

«Огромная живая трещина образовалась в районе Рыбреки и тянется на юг — вдоль всего берега и к центру озера. Кроме огромной трещины видной из космоса — есть множество более мелких. Рыбаки — имейте ввиду! „Рыбрека — Щелейки“ — это любимый для многих район зимней рыбалки. Очень опасно», — предостерег любителей зимнего лова путешественник.

Ранее лютые морозы привели к редкому явлению на крупнейшем озере Карелии.