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Огромное дерево рухнуло на детский сад в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Происшествия
14:34, 04 Августа 2021
фото: © Паблик ВК «Весь Петрозаводск»

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На территории детского сада на Ключевой большое дерево упало прямо на крышу здания.

Огромное дерево рухнуло на здание детского сада № 90 в Петрозаводске, на улице Нойбрандербургской. Фото происшествия появилось в паблике «Весь Петрозаводск | Карелия».

«Детский сад 90. Хорошо, что все обошлось, » — уточнил автор фотографии.

На фото видно, что большое дерево упало на крышу двухэтажного здания детского сада. Ветви дерева при этом уперлись в окна второго этажа. Видимых разрушений нет, территория вокруг упавшего дерева огорожена.

В комментариях один из подписчиков паблика опубликовал фото другого упавшего на дом дерева в одном из районов Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что в одном из дворов города ветер уронил дерево на автомобиль.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2021-08-04 15:05:45
Огромное, метров 170.
театральный критик
2021-08-04 14:38:05
От извержения Везувия погибло в разы больше. Вася, я правильно сказал ?
Гость
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