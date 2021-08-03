Огромное дерево рухнуло на детский сад в Петрозаводске (ФОТО)

На территории детского сада на Ключевой большое дерево упало прямо на крышу здания.

Огромное дерево рухнуло на здание детского сада № 90 в Петрозаводске, на улице Нойбрандербургской. Фото происшествия появилось в паблике «Весь Петрозаводск | Карелия».

«Детский сад 90. Хорошо, что все обошлось, » — уточнил автор фотографии.

На фото видно, что большое дерево упало на крышу двухэтажного здания детского сада. Ветви дерева при этом уперлись в окна второго этажа. Видимых разрушений нет, территория вокруг упавшего дерева огорожена.

В комментариях один из подписчиков паблика опубликовал фото другого упавшего на дом дерева в одном из районов Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что в одном из дворов города ветер уронил дерево на автомобиль.