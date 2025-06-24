Огромного лося сбили недалеко от поселка Вилга в Карелии

На трассе «Кола» недалеко от Петрозаводска днем 21 июля сбили взрослого лося.

Как передают читатели «Столица на Онего», лося сбили 21 июля в промежутке между 12 и 12-30 на отрезке между поселками Вилга и Половина рядом с поворотом на дачный кооператив. Животное было сбито по касательной желтым автомобилей «Опель».

Иномарка после столкновения вылетела в кювет. В ней никто не пострадал.

На момент написания этой новости лось подавал признаки жизни. Свидетели происшествия полагают, что животное еще может оклематься, поскольку удар был не очень сильный.

Напомним, что за сбитого лося, если он все же погибнет, водитель получит внушительный штраф.