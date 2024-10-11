Огромную «боброхатку» обнаружили в Онежском озере

Диаметр сооружения составляет порядка пяти метров.

Известный карельский фотограф Илья Тимин запечатлел большую бобровую хатку. Животные возвели ее на Онежском озере, недалеко от часовни иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость на острове Еглов. Об этом Илья Тимин сообщил на своей личной странице в соцсети.

«…возможно самая большая боброхатка в Карелии. Много чудес природы нам встречалось в экспедициях, в том числе с бобрами. Многоярусные плотины, поднимающие уровень воды до десяти метров на километр. Бобры-смельчаки, нападающие не только на собак, но и на людей. Но вот такой огромной хатки посреди небольшого залива между островов на Онежском озере — не встречал ни разу»,

— поделился Илья Тимин.

По словам фотографа, бобры выбрали место неслучайно. Животные почувствовали благодать, которая исходит от часовни.



«Бобры явно почувствовали небесное покровительство и разошлись со своей стройкой не на шутку. Глядишь, еще чуть-чуть и обгонят по высоте своим домиком храм Божий. А быть может они как раз и вдохновляются безмятежным созерцанием старинной деревянной часовни иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость в тихом уголке озерного края. И строят, и строят копию на свой лад и подобие», — написал Илья Тимин.



Автор поста отметил в комментариях, что диаметр хатки составляет порядка пяти метров. А высота над водой более 1,5 метров.

Ранее мы писали о том, что бобры построили огромную хатку в Санкт-Петербурге.