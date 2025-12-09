Огромных крыс заметили жители Петрозаводска в центре города

Ростовые куклы в виде огромных крыс разгуливали по Петрозаводску с целью привлечь внимание властей к проблеме с грызунами.

Инициаторы акции — члены партии «Новые люди». Таким образом они решили привлечь внимание властей к «крысиной» проблеме. Это ответ на многочисленные жалобы горожан: площадки кишат крысами. Это при том, что городские чиновники два раза в год говорят о масштабной дератизации.



— Огромные крысы, снующие по центру города, — это не сцена из фильма ужасов, а печальная реальность Петрозаводска. Пока управляющие компании бездействуют или работают вразнобой, грызуны чувствуют себя полноправными хозяевами наших дворов, — отметил секретарь регионального отделения партии «Новые люди» в Карелии Сергей Усатенко.

По его словам, необходим единый системный подход к дератизации. Сейчас же участие в травле крыс добровольное. Городские власти проводят профилактические процедуры лишь на муниципальных контейнерных площадках, остальные отдают на откуп управляющим компаниям, ТСЖ и другим собственникам мусорных баков.

— В результате крысы просто мигрируют из одного обработанного участка в соседний, нетронутый. Это порочная практика, которая не решает проблему, а только тратит деньги жителей на неэффективные точечные обработки, — уверен Сергей Усатенко.

Для решения проблемы «Новые люди» начали сбор информации от жителей о дворах, где особенно остро стоит вопрос с грызунами. Адрес можно оставить в специальном Telegram-боте. Все полученные данные систематизируют и направят в соответствующие инстанции с требованием разработать комплексную программу по дератизации для всего Петрозаводска. В планах — проведение большого форума на тему ЖКХ, где члены партии обещают представить готовые решения проблемы с крысами.

Крысы — действительно, давняя городская проблема. Когда-то ученые провели исследование и рекомендовали проводить дератизацию дважды в год. Но сейчас понятно, что это не работает в том виде, в котором существует. Крысы очень умные животные, которые активно размножаются, плюс у них очень хорошие умственные способности. На место, где погибает семья, приходят новые крысы. Поэтому необходим комплексный подход, в том числе и жители должны стать более чистоплотными, выкидывать мусор в контейнеры, закрывать на них крышки, не создавать на площадках бардака с покрышками и прочим крупным мусором.

Ранее стало известно, что с 10 по 24 декабря в Петрозаводске будет проходить массовая дератизация, в рамках которой специалисты обработают более 300 дворов.