Огромный астероид летит к Луне

Через шесть лет астероид приблизится к Луне. Ученые оценили вероятность столкновения и возможные последствия для Земли.
Ученые рассматривают сценарий, при котором астероид 2024 YR4 диаметром около 60 метров может столкнуться с Луной 22 декабря 2032 года. Вероятность этого события оценивается примерно в 4%. Об этом сообщил портал Universe Today.
По данным расчетов, удар может быть в миллион раз мощнее последнего крупного столкновения с Луной в 2013 году. Высвободится энергия, сопоставимая со взрывом термоядерного заряда. На поверхности спутника может образоваться кратер шириной около километра и глубиной до 260 метров. В центре кратера образуется бассейн из расплавленной породы диаметром примерно 100 метров.
Это событие предоставит науке уникальные возможности. Космический телескоп «Джеймс Уэбб» сможет наблюдать за остыванием расплава в инфракрасном диапазоне. Удар также вызовет сильнейшее за всю историю наблюдений лунное землетрясение, данные о котором помогут лучше изучить внутреннее строение Луны.
Однако столкновение может иметь и последствия для Земли. По оценкам, до 400 килограммов лунного материала может войти в атмосферу нашей планеты. Это вызовет интенсивный метеорный поток, пик которого ожидается в конце декабря 2032 года. Основная зона его видимости прогнозируется над Южной Америкой, Северной Африкой и Аравийским полуостровом. Поток обломков также создаст дополнительную угрозу для орбитальных спутников.
В связи с этим космические агентства уже обсуждают возможность миссии по отклонению траектории астероида. Окончательное решение будет принято позднее, по мере уточнения данных о его орбите и вероятности столкновения.
