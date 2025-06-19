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Огромный чан щей сварят в День города на набережной в Петрозаводске

Новости. Общество
12:30, 27 Июня 2025
фото: © «Столица на Онего»

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Отведать блюдо можно будет за длинным столом, который установят вдоль набережной города.

28 июня, в День города и республики, на Онежской набережной в Петрозаводске впервые пройдет гастрономический фестиваль «Карельская трапеза».

Как рассказали организаторы, гостей праздника будут ждать с 12:00 до 22:00 у скульптуры «Волна дружбы». Здесь установят длинные столы с лавками на 400 посадочных мест, специальную фотозону и прилавки с продукцией местных производителей.

В фестивале примут участие рестораны «Joki», «Киви», «Карельская горница», а также кофейня «BRAVOS» и команда «Karjala Event». Повара из «Karjala Event» сварят в чане русские щи на тысячу порций.

Вдоль велодорожки, в красочных домиках можно будет приобрести продукты местных производителей — пряники, зефир, мармелад, изделия из ягод, варенье, десерты, карельские и вепские калитки, выпечку, мед, Иван-чай, кондитерские изделия, молочные коктейли с ягодами, горячий шоколад, ягодный чай, кофейные напитки с наполнителями, молочную продукцию, варенье, джем, ягодный сорбет, красную рыбу, консервы.

В ассортименте также — лохикейто и холодный борщ в пирожке, полба с грибами, огурцы соленые, капуста кимчи, сладкая вата, пельмени, карельский ролл, квас и леденцы.

Организаторы подготовили кулинарные мастер-классы, где расскажут о карельской кухне и проведут розыгрыш призов.

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