Огромный лось вышел к госинспектору в заповеднике Карелии (ФОТО)

Лесной красавец повстречался специалисту заповедника "Кивач".

В официальном паблике Государственного природного заповедника «Кивач» появились фото огромного лося, пришедшего на обед на берег водоема в охраняемой зоне.

«Вот такой красавец встретился госинспектору в заповеднике „Кивач“», — описали встречу в лесу на странице паблика.

Ранее в том же заповеднике во время экскурсии юные посетители обнаружили «клубнику со сливками».