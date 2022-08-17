Огромный лось вышел к госинспектору в заповеднике Карелии (ФОТО)

Лесной красавец повстречался специалисту заповедника "Кивач".
В официальном паблике Государственного природного заповедника «Кивач» появились фото огромного лося, пришедшего на обед на берег водоема в охраняемой зоне.
«Вот такой красавец встретился госинспектору в заповеднике „Кивач“», — описали встречу в лесу на странице паблика.
Ранее в том же заповеднике во время экскурсии юные посетители обнаружили «клубнику со сливками».
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