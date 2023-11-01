Огромный пласт наледи рухнул на крышу магазина комиксов в самом центре Петрозаводска

Инцидент произошел в четверг, 2 ноября, на проспекте Ленина в карельской столице.
В минувший четверг на крышу магазина комиксов на проспекте Ленина в Петрозаводске упал огромный кусок наледи.
Судя по видео, размещенному в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии», пострадавших нет.
Напомним, ранее мы сообщали о том, как жители Петрозаводска за свой счет убирают от снега «белые пятна».
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