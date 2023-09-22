Огромный самосвал с поднятым кузовом порвал троллейбусные провода в Петрозаводске

На починку контактной сети городского электротранспорта ушло больше часа.
В воскресенье, 24 сентября, в 06.40 на перекрестке проспекта Александра Невского и улицы Калинина огромный самосвал двигался с поднятым кузовом и порвал провода троллейбусной контактной сети.
«Слов нет! Бедствие продолжается!» — возмутились в паблике «ПМУП «Городской транспорт».
На место вызвали наряд ГИБДД. Восстанавливать сеть рабочие закончили к 07.50.
Напомним, ранее мы сообщали о резонансном встречном ДТП с участием троллейбуса, в котором пострадалашкольница.
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