Огромный валун со старинными надписями нашли по соседству с Карелией (ВИДЕО)

В Кандалакшском районе Мурманской области был найден валун с кириллистическими письменами.

По соседству с Карелией обнаружили на берегу озера Ковицкое камень с древними надписями. Об этом написала в соцсетях жительница Мурманской области.

Археологическую находку открыли на берегу водоема. На валуне есть надписи на кириллице, предположительно, датированные XV веком.

Камень больших размеров с надписями переместили в музей истории Кандалакши. 19 мая северянка записала видео во время транспортировки находки.

Напомним, Карелия также известна своими петроглифами. Например, наскальные изображения недалеко от Белого моря разбросаны на территории 20 кв. километров. Больше всего их сосредоточено в устье реки Выг у протоки Ерпин Пудас, на поляне Бесовы Следки и урочище Залавруга. Изображения хранят память о творчестве древних людей.