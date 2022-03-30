Огурцы и бананы стремительно дешевеют в Карелии

Цены на некоторые виды овощей и фруктов в Карелии резко снизились к началу апреля.

Об этом говорят результаты мониторинга потребительских цен, проводимого Карелиястатом в Петрозаводске, Костомукше и Сегеже.

В числе подешевевших продуктов свежие огурцы. Их стоимость снизилась за неделю сразу на 12,1% — до 181 рубля за килограмм.

Цены на свежие помидоры за тот же период сократилась на 4,8% — до 272 рублей 60 копеек.

Бананы подешевели на 11,3% — до 101 рубля 22 копеек.