Огурцы и бананы стремительно дешевеют в Карелии

Цены на некоторые виды овощей и фруктов в Карелии резко снизились к началу апреля.
Об этом говорят результаты мониторинга потребительских цен, проводимого Карелиястатом в Петрозаводске, Костомукше и Сегеже.
В числе подешевевших продуктов свежие огурцы. Их стоимость снизилась за неделю сразу на 12,1% — до 181 рубля за килограмм.
Цены на свежие помидоры за тот же период сократилась на 4,8% — до 272 рублей 60 копеек.
Бананы подешевели на 11,3% — до 101 рубля 22 копеек.
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