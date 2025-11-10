Огурцы сильно подорожали, бензин подешевел: как менялись цены в Карелии в первую неделю ноября

Карелиястат опубликовал данные о потребительских ценах в первую неделю ноября. Пока одни овощи резко дорожали, другие продукты, включая яблоки и картофель, демонстрировали снижение стоимости.
В Республике Карелия за период с 28 октября по 5 ноября зафиксирован значительный рост цен на ряд популярных овощей. Лидером подорожания стали свежие огурцы, стоимость которых за неделю выросла на 19,3%. Об этом свидетельствуют данные еженедельного мониторинга Карелиястата.
Помимо огурцов, в овощной корзине подорожали столовая свёкла (+4,1%), белокочанная капуста (+3,0%) и репчатый лук (+1,0%). В то же время покупателям удалось сэкономить на картофеле и яблоках, которые подешевели на 4,4% и 5,8% соответственно.
Среди других продовольственных товаров повышение цен отмечено на водку, творог, сметану и фруктово-ягодные консервы для детского питания (в пределах 1,0–3,7%). А вот шлифованный рис, напротив, стал дешевле на 1,6%.
На рынке непродовольственных товаров снизились цены на детские спортивные костюмы (-2,8%), смартфоны (-2,4%), пеленки для новорожденных (-1,4%). Небольшое подорожание затронуло сухие корма для домашних животных (+1,2%) и телевизоры (+1,0%).
В аптеках Карелии подорожали препараты «Ренгалин» (+3,0%) и «Нимесулид» (+1,5%). Снижение цен отмечено на «Корвалол» (-2,9%), «Трекрезан» (-1,9%) и отечественный «Анальгин» (-1,7%).
На автозаправках бензин марки АИ-98 и выше стал дороже на 0,6%, в то время как стоимость более популярных марок АИ-95 и АИ-92 незначительно снизилась (-0,1%).
Изменения также коснулись сферы услуг размещения. Стоимость проживания в хостелах выросла на 3,8%, в гостиницах категории 4*-5* — на 3,6%. При этом в гостиницах эконом-класса (1*-2*) и мотелях цены, напротив, снизились на 2,1–2,8%.
Ранее эксперты выяснили, как сильно подорожал новогодний стол в 2025 году.