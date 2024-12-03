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Охлопков рассказал, как обеспечат доступность диагностики сердечно-сосудистых заболеваний в Лоухском районе

Новости. Медицина
15:20, 03 Декабря 2024
фото: © Joshua Chehov / Unsplash

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Во время посещения Лоухской ЦРБ глава Минздрава Карелии поддержал предложение главврача Натальи Ярош организовать необходимый и важный вид диагностики.

«Обеспечению доступности диагностики сердечно-сосудистых заболеваний для граждан мы придаем большое значение. Эти патологии традиционно лидируют в структуре заболеваемости и смертности населения», — сообщил в личном профиле глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По его словам, по различным программам в республике закупают технику для диагностических исследований сердца и сосудов.

Во время посещения Лоухской ЦРБ поддержал предложение главного врача Натальи Дмитриевны Ярош организовать такой необходимый и важный вид диагностики. Это неправильно, что жители Лоухского района на обследование направляются в Петрозаводск. Тем более, необходимое оборудование уже было приобретено ранее по программе модернизации первичного звена здравоохранения

— написал Охлопков.

Он отметил, что аппарат УЗИ использовался только для исследований малого таза, притом, что у него имеются все датчики для выполнения исследований сердца и сосудов. Аппарат мобильный, с современным и удобным интерфейсом, цветным экраном и большим набором функций для более полной и точной диагностики.

Преимущества эхокардиографии — возможность наблюдать работу сердца в режиме реального времени, высокая чувствительность исследования, что позволяет получить точную информацию о больном, безопасность для пациента и врача

— подчеркнул министр здравоохранения республики.



Высокоинформативно и дуплексное исследование сосудов, которое занимает центральное место в диагностике сосудистых заболеваний. Это метод делает возможным подробное исследование всей сосудистой системы человека. Наиболее востребованы у диагностов исследования сосудов головного мозга и шеи, почечных артерий, грудной аорты, нижних конечностей для определения нарушений кровотока и выявления их причин. Это могут быть, например, тромбы, стеноз или холестериновые бляшки

— объяснил Михаил Охлопков.

Кроме того, больница обучила специалиста для работы на новом оборудовании. После установления объемов Территориальным фондом ОМС врач приступит к выполнению обследований, добавил глава карельского Минздрава.

Напомним, ранее Михаил Охлопков пригласил жительниц Карелии посетить акцию «Здоровая многодетная мама».

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