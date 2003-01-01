Охлопков: инфекционное отделение в Лоухском районе сохранят

Министр здравоохранения Карелии встретился с коллективом инфекционного отделения в Чупе.
Михаил Охлопков осмотрел существующее инфекционное отделение в Чупе. Оно расположено в отдельном здании, что затратно, поскольку площадь его больше, чем требуется.
— Встретился с коллективом инфекционного отделения, все болеют душой за общее дело. Вместе пришли к пониманию, что содержать отдельное здание при той наполняемости, которая есть сегодня, очень затратно. Только на коммунальных платежах для содержания здания инфекционного отделения больница тратит до 8 миллионов рублей в год, — рассказал министр.
Поэтому в планах переместить отделение в больничный комплекс. Помещения уше нашли. Отремонтировать их планируют после подготовки проектно-сметной документации. До этих пор лечить пациентов будут в старом здании. Только количество коек уменьшат согласно нагрузке.
— Прекрасно понимаем огромные требования по СанПинам для инфекционной службы, особенно по вентиляции и разграничению потоков пациентов. И только после капитального ремонта мы разместим инфекционное отделение на новом месте, — отметил Охлопков.
Все сотрудники продолжат работать в отделении, заверили в ведомстве. Ранее о проблемах Лоухской ЦРБ рассказал врач-реаниматолог.