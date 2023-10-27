Охлопков поделился итогами работы мобильных флюорографов в Карелии

С 2019 года в республике поменяли идеологию оказания флюорографической диагностики жителям отдаленных населенных пунктов.

Как в личном профиле 30 октября напомнил глава Минздрава Карелии, с 2019 года в республике поменяли идеологию оказания флюорографической диагностики жителям отдаленных населенных пунктов: не пациент едет в ЦРБ, а специалист приезжает к пациенту. Для этих целей используют мобильные флюорографы.



По словам Михаила Охлопкова, недавно мобильный флюорографический комплекс Республиканского противотуберкулезного диспансера работал в семи поселках Суоярвского района: Вешкелице, Поросозеро, Лахколампи, Найстенъярви, Леппясюрья, Райконкоски, Лоймоле. Обследование прошли более 400 жителей. Сегодня обследуются жители Пийтсиеки.

Как отметил министр, с начала 2023 года передвижной флюорограф РПТД выполнил 218 выездов, из них 92 — в малонаселенные пункты с численностью жителей до 100 человек. Обследование прошли 8920 человек (за весь 2022 год обследовано 8877 жителей).



Кроме мобильного комплекса РПТД, выезды в северные районы Карелии осуществляет передвижной комплекс Межрайонной больницы № 1 Костомукши. С начала года специалисты обследовали 983 человека, рассказал глава республиканского Минздрава.



«Такие масштабные обследования позволяют строго контролировать заболевания легких, в том числе туберкулез. В случае выявления патологии у пациента его направляют или в противотуберкулезный диспансер, или в Республиканский онкологический диспансер, в зависимости от выявленного заболевания», — написал Михаил Охлопков.