Охлопков поделился результатами ремонта в хирургическом отделении межрайонной больницы в Костомукше

Ремонт проходил по программе модернизации первичного звена здравоохранения.
В хирургическом отделении «Межрайонной больницы № 1» в Костомукше завершили ремонт по программе модернизации первичного звена здравоохранения.
Об этом в личном профиле 16 ноября рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.
Министр поделился видеороликом с результатами работ.
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