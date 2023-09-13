Охлопков рассказал, чем лучше сбивать температуру

Глава Минздрава Карелии предостерег от употребления аспирина.

Как рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков в личном профиле, высокую температуру тела лучше сбивать обычным парацетамолом.



Министр предостерег от использования аспирина. Он отметил, что аспирин особенно противопоказан детям до 18 лет. «Поэтому применяйте ибупрофен, парацетамол, но только один-два дня. Если температура не понизилась, обязательно обратитесь к врачу», — посоветовал Охлопков.



По словам главы республиканского Минздрава, высокой температурой считается 38 градусов и выше, температура ниже является физиологически защитной реакцией на вирус или воспаление, благодаря которой выполняется роль иммунной активности.



«И помните: высокая температура может привести к серьезным осложнениям, вплоть до смертельного исхода», — предупредил Михаил Охлопков.