Охлопков рассказал, чем полезна дикая роза

Плоды этого растения богаты витаминами и минералами.

Глава Минздрава Карелии в личном профиле рассказал о пользе шиповника, или дикой розы.



По словам Михаила Охлопкова, в плодах этого растения содержится в несколько раз больше витамина С, чем в лимоне (426 мг против 53 мг на 100 г), что делает его прекрасным средством для профилактики простуды.



В шиповнике также есть витамин К, способствующий нормальному свертыванию крови и минерализации костной ткани, и витамин Е, стимулирующий синтез гемоглобина и препятствующий старению. А ликопин и бета-каротин отвечают за здоровье глаз и улучшают состояние кожи.



Минеральный состав шиповника тоже богат. В нем есть калий, кальций, железо, магний, фосфор, марганец, медь и цинк.



Шиповник улучшает обмен веществ, укрепляет иммунитет, нормализует работу желудочно-кишечного тракта, регулирует уровень холестерина в крови, укрепляет кости и хрящи, оказывает ранозаживляющее и мочегонное действие.



Шиповник можно применять в разных видах: отварах, соках, аптечных настойках, чае. Один из самых популярных — настой на ягодах. Нужно залить тщательно промытые ягоды кипятком и дать постоять минимум два часа, при подаче можно добавить мед.

«Такой напиток укрепит защитные силы организма, устранит отеки, снизит давление, поможет при кашле», — отметил Михаил Охлопков.