Охлопков рассказал, как меняли старые медные трубы в костомукшской больнице

В межрайонной больнице № 1 в Костомукше завершили важный ремонт.

Глава Минздрава Карелии в личном профиле 12 сентября сообщил, что в Межрайонной больнице № 1 в Костомукше завершили важный ремонт.



Как отметил Михаил Охлопков, по программе модернизации первичного звена здравоохранения заменили сети водоснабжения, которые никогда не ремонтировались.

«Кстати, система была спроектирована и реализована правильно, поэтому долго служила. Но ничто не вечно. Со временем старые медные трубы стали подтекать, а так как система водоразведения изначально была спроектирована под потолком, это могло создать серьезные проблемы, как пациентам, так и персоналу больницы», — написал министр.

По словам главы республиканского Минздрава, подрядчик заменил участок трубопровода горячего водоснабжения и циркуляционного водопровода протяженностью 52 метра с заменой тепловой изоляции в подвальной части блока «В» главного корпуса стационара.



«В родильном и инфекционном отделениях полностью заменены трубы холодного и горячего водоснабжения, полотенцесушители, смесители и душевые», — заключил Михаил Охлопков.