Охлопков рассказал, как открытие немецкого физика стало особенно актуальным в Карелии в пандемию

Глава республиканского Минздрава поздравил рентгенологов с профессиональным праздником.

По словам Михаила Охлопкова, медицина развивается семимильными шагами, но актуальность рентгеновского обследования сохраняется. «Более рутинной и недорогой альтернативы пока нет», — добавил министр.



Как напомнил министр здравоохранения Карелии в личном профиле, 8 ноября отмечается Международный день рентгенолога. Именно в этот день в 1895 году Вильгельм Конрад Рентген, проводя очередной эксперимент, открыл рентгеновские лучи, положив начало развитию рентгенологии.

По словам Михаила Охлопкова, медицина развивается семимильными шагами, но актуальность рентгеновского обследования все еще сохраняется. «Более рутинной и недорогой альтернативы пока нет», — добавил министр.

«Вместе с тем значимость открытия Вильгельма Рентгена мы особенно ощутили в период пандемии коронавируса», — подчеркнул Михаил Охлопков. Он отметил, что компьютерную томографию легких при подозрении на ковидную пневмонию проводили врачи-рентгенологи и рентген-лаборанты, которые ежедневно выполняют огромное количество флюорографических исследований, изучают множество снимков, не упуская малейших изменений.

«Каждая спасенная жизнь — это и их заслуга», — рассказал Михаил Охлопков.

«Поздравляю всех специалистов рентгенологической службы Республики Карелия с праздником. Спасибо вам за добросовестный труд! Желаю вам оптимизма и душевной гармонии, крепкого здоровья и благополучия, тепла и уюта в доме», — написал глава республиканского Минздрава.