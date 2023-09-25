Охлопков рассказал о преображении противотуберкулезного диспансера в Карелии

Руководитель карельского Минздрава сообщил о начале второго этапа ремонта.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал в личном профиле 26 сентября, как преображается республиканский противотуберкулезный диспансер.

«В прошлом году отремонтировали отделение легочного туберкулеза, первый и второй этаж. Отмечу, что палаты, в которых есть душ и санузел, рассчитаны на пребывание троих пациентов», — написал Охлопков.



По словам министра, сейчас в РПТД начали второй этап ремонта — чистой зоны отделения легочного туберкулеза: актового зала, ординаторских, помещений для хранения инвентаря, комнаты приема пищи для персонала, гардеробных.



«Подрядчик уже залил полы, установил перегородки, отделил зону актового зала от других помещений, подготовил стены к чистовой отделке, сделал разводку сетей электроснабжения и подготовку к монтажу навесных потолков в ординаторских», — рассказал руководитель регионального Минздрава.



Кроме того, начали ремонт крыльца служебного входа: заменили перила, произвели бетонирование. Планируется замена двери.



Смонтировали отдельный вход в буфет отделения легочного туберкулеза для приема готовой пищи пациентами, поделился министр.



«Очень отрадно, что руководство диспансера, несмотря на финансовые трудности, занимается ремонтами, воплощая все требования Минздрава Карелии», — заключил Михаил Охлопков.