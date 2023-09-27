Охлопков рассказал об уникальной технике для медреабилитации детей в петрозаводской ГДБ

Центр медицинской реабилитации для детей Городской детской больницы открылся в 2015 году.

Как рассказал в личном профиле 28 сентября глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, центр медицинской реабилитации для детей Городской детской больницы открылся в 2015 году. Он подчеркнул, что за 8 лет оборудование морально устарело и изменились подходы к лечению.

«Мы оснастили центр полностью оборудованием по федеральной программе, направленной на развитие медицинской реабилитации — это 110 единиц современной, в чем-то даже, уникальной техники», — сообщил министр.

Как отметил Охлопков, оборудование с биологической обратной связью — очень эффективное средство реабилитации пациентов, оно мотивирует детей на выполнение упражнений. Медики получили технику, с помощью которой можно не только лечить, но и проводить диагностику нарушений и отслеживать в динамике результаты реабилитации, добавил глава карельского Минздрава.



По его словам, в ГДБ проводят медицинскую реабилитацию ежегодно почти 1 500 детям не только из Петрозаводска, но также из районов Карелии и регионов Северо-Запада, пациенты едут даже из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.



«Новое оборудование, безусловно, было бы не так эффективно, если бы наши специалисты не использовали современные методики реабилитации, постоянно обучаясь и повышая свою квалификацию», — рассказал Охлопков.

В больнице применяют водолечение с использованием бесконтактной гидромассажной ванны, вихревых гидромассажных ванн для верхних и нижних конечностей, озокеритолечение, современные методики механотерапии, рефлексотерапии и мануальной терапии, кинезиотейпирования, проводится ботулинотерапия детям со спастическими формами детского церебрального паралича, используются возможности психолого-педагогической и социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.



«Напомню, что по федеральной программе, направленной на развитие медицинской реабилитации, для Карелии на четыре года предусмотрено более 511 млн рублей. В прошлом году освоено более 128 млн рублей: оборудование приобретено для центров реабилитации Пряжинской ЦРБ и Городской детской больницы. В этом году оснащаются Госпиталь для ветеранов войн, Городская поликлиника № 2 и Сегежская Ц. Б. На эти цели в 2023 году Карелии выделено 223 млн рублей, почти на 100 млн рублей больше, чем в 2022 году», — заключил Михаил Охлопков.