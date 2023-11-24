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Охлопков рассказал, почему во время холода или сырости болят суставы

Новости. Общество
09:32, 27 Ноября 2023
фото: © krakenimages.com / Freepik

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Главе Минздрава Карелии поступил вопрос от подписчицы.

В личном профиле глава Минздрава Карелии рассказал, что ему поступил вопрос от подписчицы, которая интересовалась, почему во время холода или сырости болят суставы.

«Скажу сразу: ученые никак не могут обнаружить прямой связи между погодой и скелетно-мышечными болями, и оценивают их как субъективное недомогание. Как показывает опыт и практика, пожилые люди и те, кто перенес переломы конечностей, в любом возрасте чувствуют начало непогоды. Это факт», — написал Михаил Охлопков.

По его словам, у ученых есть несколько теорий, почему возникают мышечные боли. В их числе — изменение атмосферного давления: когда надвигается холодный фронт, давление падает. Так, воздух оказывает меньшее давление на наше тело. Из-за этого сухожилия, мышцы, суставы и рубцовая ткань опухают в пределах естественного узкого анатомического футляра, что приводит к боли.

Иначе говоря, мышцам и сухожилиям за счет отека становится тесно в ограниченном пространстве конечности. Усугубляет болезненные ощущения повышенная влажность.
Синовиальная жидкость в суставах становится гуще при низких температурах. Это приводит к тому, что суставы становятся более жесткими и болезненными.

«И тут можно провести аналогию, когда автомобильное масло замерзает и становится вязким при холоде», — пояснил руководитель Минздрава республики.

В холодную погоду кровь оттекает от рук и ног к жизненно важным органам — к сердцу и легким. Так организм их согревает. При этом от суставов уходит тепло, что может вызвать их болезненность.

«От холода наши мышцы напрягаются и сжимаются. Это снижает их гибкость, а значит, повышает вероятность получения травм и болей», — отметил министр.

Кроме того, согласно исследованиям, низкий уровень витамина D влияет на усиление болезненных ощущений.
Иногда причиной становятся хронические заболевания суставов, которые проявляют себя только на холоде или по возвращении домой в тепло. Самые распространенные заболевания — артриты и артрозы.

«Отсюда мораль: истина где-то посередине», — заключил Охлопков.

Он отметил, что артрит и артроз могут появиться в любом возрасте, хотя больше этим заболеваниям подвержены люди пожилого возраста. Болезни суставов не молодеют с каждым годом, но причинами их развития является не только преклонный возраст, но и наследственность, полученные травмы и перенесенные инфекции, сильный и постоянный физический труд с нагрузкой на суставы.

Зимой люди намного чаще жалуются на боли в суставах. Это происходит потому, что в этот период обостряются хронические заболевания, человек может часто перемерзать и попросту неправильно одеваться.

Как предупредил Охлопков, избавиться от боли полностью можно лишь в том случае, если заниматься лечением болезни, которое состоит из поддерживающей терапии. Пациенту назначаются противовоспалительные препараты и обезболивающие, физиотерапевтические процедуры. При больных суставах следует также соблюдать особую диету — ограничить соленое и жареное, есть больше овощей и фруктов, рыбы и морепродуктов.

Важно предотвратить затекание суставов, а для этого нужно пить достаточное количество воды и употреблять топленое сливочное масло. «Активный образ жизни поможет укрепить кости и обеспечит подвижность суставов», — заверил Михаил Охлопков.

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