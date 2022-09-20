Охлопков: «В Карелии более 500 человек за сутки заболевают коронавирусом»

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в республике и о диагностике вируса.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков написал, что в Карелии в сутки регистрируется более 500 случаев инфицирования граждан коронавирусной инфекцией. Для диагностики коронавируса в республике создан запас тест-систем, в том числе ИХА (иммунохроматографический анализ). Медицинские организации Карелии в сутки проводят около 1500 тестирований на коронавирус.

По словам главы Минздрава, 87 тысяч ИХА-тестов уже распределены в медорганизации, ожидается поступление ещё 83 тысяч.

«Напомню, что ИХА, или иммунохроматографический анализ — это методика экспресс-тестирования на антиген SARS-CoV-2. Такой тест даёт ответ на вопрос, имеются ли в организме признаки присутствия коронавируса. Берётся мазок из носоглотки и ротоглотки. Через 15-20 минут получается результат. После отрицательного ИХА-теста делать ПЦР-тест не надо», — объяснил Михаил Охлопков.

Во избежание инфицирования министр здравоохранения настоятельно рекомендует не забывать о мерах профилактики: чаще мыть руки, пользоваться масками в местах большого скопления людей.