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Охлопков заявил о спаде пандемии коронавируса в Карелии

Новости. Общество
09:30, 17 Ноября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков допустил послабление ограничительных мер в новогодние праздники из-за тенденции к спаду пандемии COVID-19 в регионе.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков заявил, что пандемия коронавируса в республике пошла на спад. Министр назвал происходящее «очень хрупкой и неустойчивой положительной тенденцией». Об этом он сообщил в соцсети.

Охлопков рассказал, что в последние дни отмечается некоторый спад в течении эпидемии. В частности, уменьшилось число инфицированных при увеличении количества исследований на ковид. Также, по данным Охлопкова, увеличилась доля свободных коек в ковидных стационарах, уменьшается количество госпитализаций и вызовов врача на дом. Уменьшение вызовов было отмечено по районам Карелии, теперь эта тенденция наметилась и в столице республики. 

В этой связи глава Минздрава допустил возможность послабления ограничительных мер в Новый год.

«Пока это еще очень хрупкая и неустойчивая положительная тенденция, но благодаря тому, что жители республики стали активно вакцинироваться, появилась надежда на некоторые послабления в ограничительных мерах в новогодние праздники. Призываю всех, кто ещё не привился против коронавируса, сделать это в ближайшее время», — резюмировал Михаил Охлопков.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Карелии подтверждены 2 смерти от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии коронавирус унес жизни 1045 человек.

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Комментарии

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Гражданин
2021-11-17 11:19:37
Спад ты где ?.
Но почему тогда внебольничная пневмония бьет все рекорды.
В 2.5 раза больше обычного.
Правильно грамотные медики говорят, надо диагнозы ставить не на основании ПЦР тестов, а по симптомам заболевания.
А теперь сложите цифры и увидите рост заболевания.
Как в одной семье из двух человек, у одного Ковид, у другого ОРВИ, при условии заболевания с разницей в один день, одинаковая симптоматика, но ПЦР-тесты говорят разное. Благо врачи молодцы - лечат одинаково. Но статистика по итогу разная.
АК
2021-11-17 11:01:56
Спад??? 337 человек за 16-ое число - это спад? Да, 15-го было 339, но спадом это назвать язык не повернётся.
Гость
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