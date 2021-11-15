Охлопков заявил о спаде пандемии коронавируса в Карелии

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков допустил послабление ограничительных мер в новогодние праздники из-за тенденции к спаду пандемии COVID-19 в регионе.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков заявил, что пандемия коронавируса в республике пошла на спад. Министр назвал происходящее «очень хрупкой и неустойчивой положительной тенденцией». Об этом он сообщил в соцсети.

Охлопков рассказал, что в последние дни отмечается некоторый спад в течении эпидемии. В частности, уменьшилось число инфицированных при увеличении количества исследований на ковид. Также, по данным Охлопкова, увеличилась доля свободных коек в ковидных стационарах, уменьшается количество госпитализаций и вызовов врача на дом. Уменьшение вызовов было отмечено по районам Карелии, теперь эта тенденция наметилась и в столице республики.

В этой связи глава Минздрава допустил возможность послабления ограничительных мер в Новый год.

«Пока это еще очень хрупкая и неустойчивая положительная тенденция, но благодаря тому, что жители республики стали активно вакцинироваться, появилась надежда на некоторые послабления в ограничительных мерах в новогодние праздники. Призываю всех, кто ещё не привился против коронавируса, сделать это в ближайшее время», — резюмировал Михаил Охлопков.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Карелии подтверждены 2 смерти от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии коронавирус унес жизни 1045 человек.