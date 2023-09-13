Охота на волков пройдет возле моря в Карелии

В Беломорском районе организуют охоту на серых хищников.

Как рассказали в Минприроды Карелии, до конца недели в Беломорском районе пройдет охота на волков.

Добычу хищников в окрестностях поселка Нюхча организуют специалисты Карельской региональной общественной организации охотников и рыболовов вместе с инспекторами Минприроды.

В министерстве напомнили, что сейчас волчицы обучают щенков охоте. Люди их не интересуют, однако волки могут нападать на собак. Специалисты перечислили несколько примеров поведения при встрече с дикими животными.

В частности, лесу надо шуметь, привлекая внимание — это позволит хищникам вовремя обнаружить человека и удалиться. Нельзя подкармливать диких животных, убегать при встрече с хищником - только отходить, наблюдая за ним. Необходимо избегать свалок и складов пищевых отходов. В случае встречи с волком в населенном пункте следует обращаться в полицию.