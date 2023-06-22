Охотинспектор в Карелии решил подзаработать на незаконном убийстве медведей

Бывший сотрудник Минприроды решил выдать за взятки чужие разрешения на добычу медведя, считают в Следкоме Карелии.

Сотрудники Следкома республики возбудили уголовные дела в отношении бывшего охотинспектора. Его подозревают в превышении должностных полномочий, покушении на мелкую взятку и в незаконном хранении боеприпасов.

По версии следствия, в сентябре 2021 года на территории Муезерского района охотинспектор выдал двоим охотникам чужие именные разрешения на добычу медведя.



За это он хотел получить взятку, но позже охотники от сделки отказались. Позже у подозреваемого обнаружили и изъяли охотничьи патроны.

Расследование продолжается, решается вопрос, где будет находиться злоумышленник во время предварительного следствия, сообщили в СКР по Карелии.