Охотинспекторам пришлось застрелить второго медведя в Петрозаводске

Специалисты Минприроды Карелии вынужденно застрелили обоих медведей, разгуливавших по Петрозаводску несколько дней.

Охотинспекторы Минприроды республики застрелили второго медведя в Петрозаводске. Напомним, это зверь в возрасте примерно полтора года, которого заметили на Древлянке.



«Вечером 22 июня четыре опытных охотника со специально обученными собаками выслеживали дикого зверя в лесном массиве Кукковки. Небольшой медведь, ранее замеченный в районе Древлянки, стал активно передвигаться по городским лесам, обустраивать себе лежки, питаться из мусорных баков. Также были зафиксированы случаи подкормки животного местными жителями с рук, что провоцировало медведя вести себя более нагло», - говорится в пресс-релизе Минприроды Карелии.



По сообщению министерства, на дикого зверя охотились все последние дни, однако медведь не подпускал людей к себе на расстояние, необходимое для использования усыпляющего дротика (10 метров). По этим же причинам 20 июня застрелили медведя, беспокоившего жителей Птицефабрики.



В Минприроды Карелии убедительно просят местных жителей и туристов не оставлять после себя отходы, дачников — вовремя убирать урожаи, которые могут привлечь диких зверей.



О встрече с о зверями необходимо сообщать оперативному дежурному Минприроды Карелии по телефону: +7 921-222-05-25.