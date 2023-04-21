Охотинспекторы гоняются за медведями по окраинам Петрозаводска

Сотрудники Минприроды продолжают ловить двух медведей в двух района Петрозаводска, сообщили в министерстве.
Как «Столице на Онего» рассказали в региональном Минприроды, два медведя, о которых говорили на городской планерке в мэрии, продолжают бегать по Петрозаводску.
Взрослого зверя заметили на Птицефабрике, медведь поменьше бегает по Древлянке.
Охотинспекторы пытаются прикормить животных, чтобы поймать их, но пока безуспешно.
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