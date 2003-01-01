Охотинспекторы в Карелии спасли медведицу из капкана

Медведица попала в капкан рядом с делянкой. Самостоятельно выбраться у нее не получалось. Помощь оказали охотинспекторы.
Инцидент произошел на этой неделе в Суоярвском районе. Медведицу, попавшую в капкан, заметили охотинспекторы.
— Инспекторы на время погрузили медведицу в сон, а после — освободили и осмотрели. Лапа оказалась цела, без повреждений и переломов. Специалисты проследили, когда медведица проснётся и сама уйдёт в лес, — историю спасения рассказал на своей странице в ВК глава Карелии Артур Парфенчиков.
Виновников установки капкана уже ищет полиция, уточнил Парфенчиков. В Карелии отлов медведей запрещён, за это предусмотрена уголовная ответственность.
Ранее «Столица на Онего» рассказывала, что трех карельских медвежат, оставшихся без мамы, выходили в Тверском центре спасения. Они провели там 7 месяцев. Уже скоро подросших косолапых выпустят в лес. Напомним, медвежат засыпляют при помощи «летающих» шприцов, пока они находятся под наркозом их осматривают, измеряют параметры тела, ставят ушную метку, грузят в транспортировочную клетку, после чего им делается укол антиседаном, чтобы они легче вышли из наркоза. Когда они просыпаются, их уже на тракторе из леса доставляют до машин, перегружают в машину или прицеп и отправляют на место выпуска — как правило это регион происхождения, либо граничащий или соседний, говорят сотрудники Центра. Карельских тройняжек привезут в республику.