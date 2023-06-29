Охотник в Карелии пойдет под суд после трагедии на острове в Белом море

Пенсионер из Карелии на охоте смертельно ранил своего товарища, сообщили в региональном Следкоме.

Сотрудники регионального Следкома завершили расследование уголовного дела в отношении 57-летнего мужчины. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, 10 мая на острове Березовец в Онежской губе Белого моря охотились двое мужчин.



Подозреваемый, передавая ружье своему товарищу, смертельно ранил его.



Во время предварительного расследования обвиняемый полностью признал вину. Она также подтверждается показаниями свидетелей, результатами осмотров, заключениями судебных экспертиз и другими материалами уголовного дела.



Уголовное дело направлено в суд, сообщили в республиканском Следкоме. Мужчине грозит до двух лет колонии.