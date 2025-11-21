Охотник застрелил напугавшего жителей Матросов волка

Волчатник убил хищника, беспокоившего жителей посёлка Матросы Пряжинского района.

Инспектор «Карельской региональной общественной организации охотников и рыболовов» убил волка, беспокоившего жителей посёлка Матросы Пряжинского района. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии республики.

— Пока не выпал снег, охота результата не приносила — отследить хищника без чётких следов было сложно даже опытному охотнику. Добыть волка удалось 19 ноября, — рассказали там.

В ведомстве напомнили, что в населённые пункты волков, как правило, привлекают безнадзорные домашние животные. Для безопасности питомцев их рекомендуют держать в закрытом помещении или на огороженной придомовой территории.

— Сообщить о выходе хищников в населённые пункты Карелии вы можете по телефону Минприроды региона: +7 921 222-05-25, — добавили там.

Ранее в Матросах волки загрызли собаку, сидевшую на цепи.