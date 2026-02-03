Охотники добыли двух волков в Пикярантском районе

Двух волков добыли охотники неподалеку от Салми

Охотинспекторы продолжают работу по отлову волков в Питкярантском районе. Напомним, ранее хищников видели жители поселка Салми и города Питкяранты.

— Двух волков уже удалось добыть неподалеку от Салми. Еще нескольким хищникам удалось уйти за огражденную флажками территорию — охоту на них продолжают бригады охотников, - рассказали в Минприроды Карелии.

Правительство Карелии оказывает охотникам меры поддержки. Размер вознаграждения за одну взрослую особь волка, добытую на территории Карелии, составляет 15 тысяч рублей, за волчонка — 10 тысяч рублей. Если волк добыт на территории общедоступных охотничьих угодий, также предоставляется право первоочередного получения разрешения на добычу лося.

С начала 2026 года охотники уже добыли в Карелии 27 волков в Калевальском, Костомукшском, Олонецком, Пудожском, Беломорском, Прионежском, Медвежьегорском, Пряжинском, Кемском, Лоухском и Питкярантском районах и округах.

Напоминаем, что сообщить о выходах диких животных в населенные пункты вы можете непосредственно своему районному охотинспектору (контакты — в специальной вкладке меню госпаблика), либо в рабочее время (с 9:00 до 18:15) по телефону Минприроды Карелии: +7 (921) 222-05-25.

Ранее в Пряжинском районе охотники взяли в кольцо волчью стаю.