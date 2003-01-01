Охотники добыли волчицу, пугавшую жителей Пудожского района

Ранее с просьбой решить проблему волков, которые выходят к домам, обратились местные жители.

В начале января в соцсетях и СМИ появилась информация о жалобах жителей деревни Филимоновская Пудожского района на выход волков. Один из местных жителей обратился к депутатам и рассказал, что видел волка прямо около своего дома.

— Мне на вас надеяться, или самому брать в руки ружьё и охранять свой дом и жизнь моих близких? — написал мужчина. Как рассказали в Минприроды Карелии, сигнал был передан районному охотинспектору Дмитрию Сыроежину, он ориентировал охотников на добычу зверя. 9 января охота увенчалась успешной добычей волчицы.

В ведомстве попросили местных жителей не оставлять своих домашних животных без присмотра на самовыгуле или на улице на привязи.

Сообщить о выходе диких зверей в населенные пункты можно по телефону Минприроды Карелии +7(921)222-05-25.

