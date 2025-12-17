Охотники добыли волков, которые терроризировали жителей поселков Вилга и Поросозеро

Успешная охота прошла в поселке около Петрозаводска, а также в Суоярвском районе.
Охотники добыли волка, беспокоившего жителей поселка Вилга, сообщает Минприроды Карелии. Ранее сигналы о выходе хищников поступали от местного населения. Охотинспектор взял ситуацию на контроль, опытные волчатники проводили охоту на зверя. 15 декабря охота, наконец, увенчалась добычей волка.
Еще одна успешная охота прошла на минувшей неделе в Суоярвском округе неподалеку от поселка Поросозеро — здесь добыли 2х волков.
— Охота продолжается во всех местах, по которым зафиксированы обращения жителей. Однако «температурные качели» и отсутствие на большей части республики устойчивого снежного покрова зачастую мешают успешной добыче зверей, — отметил начальник отдела государственного охотничьего надзора Минприроды Карелии Алексей Васильков.
