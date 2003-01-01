Карельские охотники отогнали беспокоившего жителей медведя

Специалисты Минприроды Карелии оперативно отреагировали на жалобы жителей Олонецкого района по поводу следов медведя на дачах.

На днях жители села Видлица Олонецкого района заметили следы медведя на своих приусадебных участках. Специалисты Минприроды Карелии оперативно взяли информацию в работу.

Территория охотничьих угодий, с которых вышел медведь, закреплена за организацией АО «Олонецкий спортивный охотничий клуб». Егеря охотпользователя выезжали на место и зафиксировали следы хищника. 25 сентября была организована охота, в ходе которой медведя отогнали в лес на расстояние более 20 км от села. Ситуацию продолжат держать на контроле и следить, чтобы медведь не вернулся.

— Хищников в населенные пункты в первую очередь привлекают доступные остатки пищи, например не собранный вовремя урожай, мусор, а также безнадзорные домашние животные, находящиеся на самовыгуле или на цепи. Чтобы минимизировать выходы диких животных в населенные пункты, ни в коем случае не подкармливайте диких зверей, какими милыми они бы не казались, вовремя собирайте урожай и держите своих питомцев в закрытых помещениях на огороженной территории, — отметил начальник отдела охотничьего надзора Министерства Алексей Васильков.При обнаружении следов присутствия медведей или других диких животных в населенном пункте информацию вы можете сообщить своему районному охотинспектору (контакты указаны в меню сообщества Минприроды или в Минприроды Карелии по номеру телефона +7 (921) 222-05-25.

