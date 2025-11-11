Охотники отвели волков от поселка Матросы

Для защиты населенного пункта в Пряжинском районе Карелии организованы подкормочные площадки и задействованы опытные волчатники.
Угроза выхода волков в поселок Матросы в Пряжинском районе Карелии устранена силами охотников и специалистов Министерства природных ресурсов и экологии республики. Меры были приняты после появления в региональных СМИ и соцсетях информации о приближении хищников к жилью.
Как сообщили в ведомстве, сигнал был оперативно взят в работу. Для отвлечения волков от населенного пункта Карельская региональная общественная организация охотников и рыболовов оборудовала вблизи поселка специальные подкормочные площадки. Это позволяет перенаправить интерес диких животных от жилых домов в лес.
Кроме того, в поселке Матросы проживает опытный охотник-волчатник Михаил Якунин, который ведет постоянный мониторинг ситуации и при первой возможности готов добыть хищника.
В Министерстве напомнили владельцам домашних животных о необходимости их защиты.
— Для волков находящаяся на самовыгуле или на привязи на улице собака — это легкая добыча. Для безопасности домашних питомцев их необходимо держать в вольерах, запираемых помещениях на огороженной забором территории, — подчеркнул начальник отдела государственного охотничьего надзора Алексей Васильков.
В Пряжинском районе на данный момент действует более 150 разрешений на добычу волка, в рамках которых охотники уже добыли двух хищников. Специалисты Минприроды проводят работу для увеличения эффективности охоты. При необходимости, после установления устойчивого снежного покрова, сотрудники ведомства сами организуют отстрел волков в районе поселка.
Сообщить о появлении диких зверей в населенных пунктах можно напрямую районному охотинспектору или по телефону Минприроды Карелии: +7 (921) 222-05-25.
Ранее жители поселка Матросы сообщили о появлении в населенном пункте волков.